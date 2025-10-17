Da qualche giorno circolava in rete, destando allarme tra i cittadini di Avola, il video di un giovane gravemente ferito alla testa a seguito di una lite su strada ad Avola in via Siracusa. Gli agenti di volante erano subito intervenuti bloccando la lite ed impedendo che degenerasse con conseguenze più gravi.
Nel proseguo delle immediate indagini, gli investigatori del Commissariato hanno individuato e denunciato per lesioni personali aggravate il responsabile della brutale aggressione, avvalendosi delle immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza delle attività commerciali insistenti nella via teatro dell’accaduto.
L’uomo, un quarantottenne del luogo, aveva colpito un trentenne di origini marocchine, ferendolo alla testa per futili motivi ancora in fase di accertamento.
