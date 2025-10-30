L’ITS Archimede presenta la sua offerta formativa a Melilli: il 6 novembre open day per il futuro del turismo e dei beni culturali

L’alta formazione nel settore del turismo e della valorizzazione del patrimonio sbarca a Melilli. L’ITS Turismo Sicilia – Fondazione Archimede ha organizzato un Open Day per presentare i suoi corsi post-diploma attivi sulla sede di Siracusa.

L’appuntamento, rivolto a studenti, neodiplomati e famiglie, è fissato per giovedì 6 novembre 2025, alle ore 18:00, presso la “Saletta Carta” in Via Dante Alighieri a Melilli.

L’incontro rappresenta un’importante occasione di orientamento per scoprire le opportunità professionali offerte dall’istituto, che si conferma un punto di riferimento in Sicilia per la formazione tecnica superiore.

Durante l’Open Day verranno presentati in dettaglio i percorsi formativi per la sede di Siracusa: Hospitality Management e Marketing dei Beni e delle Attività Culturali.

L’evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Melilli e la Fondazione Museo Pino Valenti da Melilli, a testimonianza del forte legame dell’ITS con il tessuto istituzionale e culturale del territorio.

In tal senso, l’ente melillese, da anni impegnato nella valorizzazione del patrimonio storico e artistico ibleo, affianca l’iniziativa confermando la propria vocazione alla promozione della cultura e della formazione come strumenti di crescita collettiva e sviluppo locale.

Durante il percorso formativo, gli iscritti potranno svolgere stage presso imprese partner del settore culturale e turistico, inclusa la stessa Fondazione Museo Pino Valenti da Melilli. Un’opportunità concreta per immergersi nei processi di valorizzazione del patrimonio culturale e territoriale della Sicilia.