Little Big Italy a Bucarest: il siracusano Lino Elicona trionfa con “Da Giulio”

C’è un po’ di Siracusa nell’ultima puntata di Little Big Italy, il programma di Discovery+ che gira il mondo alla ricerca dei migliori ristoranti italiani.

Nella puntata andata in onda ieri, lunedì 20 aprile, lo chef e conduttore Francesco Panella, ha fatto tappa a Bucarest e, come da format, si è affidato a tre italiani residenti in città, ciascuno dei quali ha proposto il proprio ristorante del cuore.

Fra questi “Da Giulio” del siracusano Lino Elicona, l’imprenditore che ha recentemente seguito la trattava per l’acquisto del Siracusa calcio, che nella capitale Rumena, fra le altre cose, gestisce uno dei più antichi ristoranti italiani della città.

Elicona, oltre a tenere alto il nome della cucina italiana nel mondo, ha vinto la puntata con 34 punti superando i due ristoranti rivali e regalando, alla fine, un sogno all’amico Danilo che ha portato le telecamere nel suo locale.