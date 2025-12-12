Lividi sulle spalle e fede nel cuore: chi sono i portatori di Santa Lucia a Siracusa e perché la loro tradizione è unica

Lividi sulle spalle, dolori alla schiena e un peso che, paradossalmente, non si sente. Perché quando sulle proprie spalle c’è Santa Lucia, la fatica scompare, lasciando spazio solo alla fede. È questo uno dei retroscena più intensi dei portatori di Santa Lucia, i “berretti verdi” che ogni anno sorreggono il simulacro della Patrona di Siracusa durante le processioni del 13 dicembre e dell’Ottava.

A guidarli è Giovanni Cafeo, responsabile dei portatori, che porta sulle spalle non solo il peso della Santa, ma anche una storia personale che parte da lontano: da ragazzo portava la cassettina delle offerte, poi la devozione è cresciuta insieme con i suoi incarichi nella Deputazione di Santa Lucia.

“Anche mentre lavoro penso alla nostra Santa Patrona. È un legame indissolubile”, racconta.

Come lui, tanti altri del gruppo devoti dedicano tempo, energie e cuore alla Santa, non solo nei giorni della festa ma durante tutto l’anno. Tra loro c’è Concetto Modicano, uno degli “urlatori”. “Quell’urlo ‘Sirausana jè’ ti viene dal cuore”, dice. E la fatica non si sente, nemmeno nel freddo di dicembre, nemmeno dopo ore di processione.

Un freddo che percepiscono ancor di più coloro che decidono di camminare scalzi per rendere omaggio alla Santa: gesti di fede personale, promesse, segreti condivisi solo con Lucia.

Il gruppo dei devoti accoglie giovani già dai 16 anni. E sempre più ragazzi scelgono di unirsi, perché Santa Lucia non è solo fede, ma identità, appartenenza e memoria collettiva. Tutto questo si manifesta chiaramente il 13 dicembre, quando la città diventa un’unica comunità: tra la folla, le luci, i ricordi d’infanzia, gli incontri casuali in piazza, parenti e amici che si ritrovano sotto lo stesso cielo.

Perché Santa Lucia, a Siracusa, non è solo fede e feste.

È casa e identità. È storia. È senso di insieme. E allora… appuntamento al giorno 13 dicembre in piazza Duomo: tutti lì, tutti insieme.