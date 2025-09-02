ll Consorzio Universitario di Siracusa come ponte tra territorio e mondo accademico

Formazione, professionalità e spazio di crescita per i giovani studenti. Il Consorzio Universitario di Siracusa (CUSIR) è dal 2003 dedicato alla promozione e allo sviluppo degli studi universitari nel territorio siracusano. Offre una solida offerta formativa e conferma il ritorno in città dei corsi in via Agati 10.

Il Consorzio Universitario di Siracusa nasce da una missione chiara: portare gli studi dentro la città, offrendo a ragazzi e ragazze del territorio la possibilità di formarsi senza dover necessariamente cambiare sede. Una sfida impegnativa in un contesto dove per decenni l’istruzione universitaria è stata concentrata nei grandi poli di Catania e Messina.





L’idea alla base del Consorzio è stata fin dall’inizio quella di creare un ponte tra il sapere accademico e il tessuto sociale ed economico di Siracusa. I corsi di laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Amministrazione e Servizi, Infermieristica e Consulenza del lavoro tornano dunque in città.

Un cambio reso possibile dall’ottenimento del riconoscimento e accreditamento ufficiale da parte dell’Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), che sancisce la stabilità e la piena operatività dell’offerta universitaria nella nostra città.

Non solo presidio universitario. Il Consorzio è anche ente di formazione attivo su diversi fronti. Sono infatti attualmente aperte le iscrizioni agli otto corsi finanziati dall’Avviso 7, un’opportunità formativa di alto valore rivolta a studenti, professionisti e cittadini.

Le iscrizioni resteranno aperte fino al 5 settembre per i seguenti corsi:

– Addetto amministrativo segretariato (654 ore);

– Operatore specializzato in paghe e contributi (654 ore);

– Tecnico dell’analisi e trascrizione di segnali fonici e di gestione della perizia di trascrizione in ambito forense (654 ore);

– Tecnico specializzato in amministrazione del personale (654 ore);

– Addetto alla saldatura elettrica (500 ore);

– Assistente all’autonomia e alla comunicazione dei disabili, ASACOM (654 ore);

– Mediatore interculturale (654 ore);

– Operatore socio-assistenziale, OSA (654 ore).