ll Limone di Siracusa IGP ad Artigiano in Fiera 2025

Domenica 14 dicembre, durante l’ultima giornata di Artigiano in Fiera 2025 di Milano, il Consorzio di Tutela del Limone di Siracusa IGP sarà presente in Corso Italia, la nota via principale di Rho Fieramilano, con la più iconica installazione il LemON Bar. L’attività si inserisce nel quadro del progetto di comunicazione LemON dedicato alla valorizzazione dell’identità e dell’autenticità del Limone di Siracusa IGP finanziato dall’Unione Europea.

“Essere alla Fiera dell’Artigianato significa portare la nostra idea di qualità in un contesto che celebra le mani e le menti che creano valore. Il LemON Bar è un invito a conoscere il nostro prodotto, ma anche la nostra visione: un’agricoltura attenta, rispettosa e innovativa”, dichiara Alessandra Campisi, Presidente del Consorzio di Tutela del Limone di Siracusa IGP.

Artigiano in Fiera ricerca, seleziona e sostiene imprese profondamente radicate nel proprio territorio, realtà che custodiscono tradizioni autentiche e trasformano la materia prima nel pieno rispetto dei processi naturali. Tra queste eccellenze spicca il Limone di Siracusa IGP, frutto di una filiera che da generazioni valorizza il patrimonio agricolo siciliano e le sue peculiarità. L’Indicazione Geografica Protetta garantisce che solo i limoni coltivati secondo il rigoroso disciplinare di produzione, in specifici comuni della provincia di Siracusa, possano fregiarsi di questa certificazione: un presidio fondamentale contro imitazioni e evocazioni ingannevoli, ma soprattutto una garanzia per il consumatore in termini di origine, qualità organolettica e sostenibilità.

All’interno di uno spazio tematico dedicato e immediatamente riconoscibile, i visitatori potranno immergersi nell’universo del Limone di Siracusa IGP, scoprendone il sapore distintivo e i suoi innumerevoli utilizzi: un viaggio sensoriale che racconta la migliore agricoltura europea certificata.

L’obiettivo di Artigiano in Fiera è infatti valorizzare e promuovere i prodotti di imprese che sanno interpretare valori come autenticità, originalità e qualità, rispondendo alle aspettative di un pubblico sempre più consapevole ed esigente. È proprio in un contesto così attento e partecipato che il Limone di Siracusa IGP, insieme al progetto LemON, rinnova la propria missione: diffondere un modello produttivo sostenibile e genuino, capace di conquistare tanto i consumatori italiani quanto quelli internazionali.