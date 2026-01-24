Lo chef Cannavacciuolo a Noto: al via le riprese di un nuovo format tv sulla cucina

Antonio Cannavacciuolo a Noto. Il celebre chef napoletano, volto amatissimo della televisione e giudice di MasterChef Italia, è stato immortalato ieri nella capitale del Barocco siciliano, dove sono ufficialmente partite le riprese di un nuovo format televisivo dedicato alla cucina.

Le troupe sono al lavoro tra ieri, oggi e domani non solo a Noto, ma anche ad Avola e in altri comuni della provincia di Siracusa. Il progetto resta ancora top secret: non sono stati resi noti né il titolo del programma né la data di messa in onda. Quel che è certo è che il format ruoterà attorno alla cucina, alle ricette e alla valorizzazione delle materie prime del territorio.

Accanto a Cannavacciuolo anche la chef stellata Chiara Pavan. Ad accogliere il celebre cuoco, che vanta complessivamente otto stelle Michelin – tre delle quali nel suo ristorante simbolo Villa Crespi – c’era Marco Baglieri, stella Michelin di Noto e patron del ristorante Crocifisso.

Le riprese dovrebbero proseguire fino a domenica e coinvolgeranno anche alcuni dei luoghi più iconici del centro storico netino, tra cui Palazzo Ducezio e Palazzo Nicolaci, offrendo così una vetrina d’eccezione al patrimonio artistico e gastronomico del territorio.

Un’ulteriore occasione di promozione per il Sud Est siciliano, sempre più protagonista di produzioni televisive nazionali legate all’enogastronomia e alla cultura locale.