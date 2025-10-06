Lo sapevi che a Melilli si festeggia il Carnevale più stretto d’Italia?

Il Carnevale di Melilli, ufficialmente chiamato Carnevale della Terrazza degli Iblei, è celebre come il Carnevale più stretto d’Italia. Una definizione che nasce dall’unicità del suo centro storico: stradine tortuose e viuzze così anguste che impongono ai carristi la costruzione di carro allegorici “mignon”, larghi al massimo 2-2,40 metri, capaci però di espandersi e sfilare in spazi più ampi nei punti principali della festa.

Storia & riconoscimenti

I festeggiamenti hanno origine nel 1936, a opera del Comitato dei Sommergiari, e da allora il Carnevale di Melilli si è svolto con continuità (salvo interruzioni per eventi eccezionali come la Seconda Guerra Mondiale). Dal 2022 la manifestazione è iscritta nel Registro delle Eredità Immateriali della Sicilia, come celebre festa tradizionale con carri allegorici e gruppi in maschera.

Punti salienti dell’edizione recente

Durante il Carnevale, è stata posizionata in Via Iblea la targa che ufficializza il riconoscimento del punto più “stretto” del centro storico, come segno distintivo del Carnevale melillese.

L’edizione 2025 ha visto ospiti come Raffaella Fico madrina, DJ di fama nazionale e spettacoli che intrecciano musica, performance e animazione per tutte le età.

Si sconfinano oltre il solo centro storico: le frazioni di Villasmundo e Città Giardino sono coinvolte con attività, sfilate e intrattenimento.

Carri “mignon” & tecnica artigianale

Per sfilare nei vicoli strettissimi, i carri devono essere costruiti entro dimensioni davvero limitate; la creatività dei carristi è messa alla prova ogni anno per mantenere la bellezza estetica pur rispettando questi vincoli spaziali.

Turismo, cultura e impatto locale

Questo carnevale non è solo festa popolare: è diventato un’attrazione culturale, inserito tra i Carnevali Storici d’Italia. La sua iscrizione nel registro regionale delle eredità immateriali rafforza il suo valore turistico. Amministrazione, comitati cittadini e artigiani puntano a valorizzare il marchio “Carnevale più Stretto d’Italia” per aumentare l’afflusso di visitatori e investire nel territorio.