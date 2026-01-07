Lo sapevi che in Sicilia c’è un borgo bellissimo e molto economico?

Qual è il borgo più economico della Sicilia? Secondo Men’s Health, il primato spetta a Gangi, splendido centro dell’entroterra palermitano che unisce costo della vita contenuto, bellezza paesaggistica e qualità dell’abitare.

Chi arriva in Sicilia si accorge subito di essere circondato da una natura straordinaria, tra coste suggestive ed entroterra ricchi di fascino. Proprio in quest’ultimo contesto si trova Gangi, un borgo che spicca non solo per la sua bellezza, ma anche per essere uno dei luoghi più convenienti in cui vivere sull’isola.

Gangi, il borgo più economico della Sicilia secondo Men’s Health

Con circa 6.000 abitanti, Gangi è situato a 1.000 metri di altitudine, in una posizione strategica tra il Parco delle Madonie e il Parco dei Nebrodi, a poco più di un’ora dal mare. Inserito tra I Borghi più belli d’Italia, il paese è noto anche per un costo della vita tra i più bassi della Sicilia.

Secondo quanto riportato da Men’s Health, vivere a Gangi consente di ridurre notevolmente le spese quotidiane rispetto ai grandi centri urbani, senza rinunciare a servizi essenziali e a un contesto naturale di grande valore.

Prezzi delle case bassi e mercato immobiliare accessibile

Uno dei fattori che rende Gangi particolarmente conveniente è il mercato immobiliare. Come evidenziato anche dal portale idealista.it, il prezzo delle abitazioni è molto inferiore alla media di Palermo e provincia.

Le quotazioni oscillano mediamente tra 650 e 700 euro al metro quadro, una forbice che rende l’acquisto di una casa accessibile anche a giovani coppie, famiglie e smart worker in cerca di tranquillità.

Negli anni scorsi, inoltre, anche Gangi ha aderito al progetto delle case a un euro, un’iniziativa nata per contrastare lo spopolamento e impedire che il borgo diventasse un centro fantasma, attirando nuovi residenti e investitori.

Vivere a Gangi: qualità della vita e bellezza

Essere il borgo più economico della Sicilia non significa vivere in un luogo isolato o privo di stimoli. Al contrario, Gangi è un paese vivo, ricco di storia, tradizioni e panorami mozzafiato.

La natura incontaminata, i paesaggi montani, l’aria pulita e il ritmo di vita più lento rendono questo borgo una meta ideale non solo per viverci, ma anche per visitarlo. Un luogo dove il benessere quotidiano si accompagna a costi contenuti e a un forte senso di comunità.

Un’alternativa concreta alle grandi città

Gangi rappresenta oggi una vera alternativa alle città più costose della Sicilia, dimostrando che è possibile vivere bene spendendo meno, senza rinunciare alla bellezza del territorio e alla qualità della vita.

Un borgo che, numeri alla mano, si conferma come il più economico della Sicilia, ma anche come uno dei più affascinanti.