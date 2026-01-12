“Lo spirito olimpico illumina l’Archimede di Siracusa”: sport, inclusione e pace nella Notte Bianca della scuola

Una notte straordinaria all’insegna dello sport, dell’inclusione e dei valori olimpici. È questo il filo conduttore di “Lo spirito olimpico illumina l’Archimede – tra sport e inclusione”, il tema scelto dal XIII Istituto Comprensivo “Archimede” di Siracusa per la tradizionale Notte Bianca, giunta alla sua terza edizione.

L’evento si svolgerà mercoledì 14 gennaio 2026, dalle 14 alle 21, nei plessi Forlanini e Centrale di via Caduti di Nassiriya n. 3, e coinvolgerà docenti, genitori, alunni e alunne della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado. La manifestazione sarà aperta al pubblico.

La giornata prenderà il via alle 14 con una staffetta composta da studenti e studentesse, accompagnati da atleti, che attraverserà via Rosario Carta, via Luigi Mauceri e via Mons. Ottavio Garana, per poi fare ingresso al plesso Forlanini. Qui verrà acceso il braciere olimpico, simbolo dell’avvio dei giochi sportivi.

Questa edizione speciale sarà dedicata allo sport come strumento di inclusione e occasione di pace, con giochi sportivi, momenti di incontro con i personaggi Disney e il confronto con i Tedofori siracusani, eccellenze dello sport nazionale e internazionale.

Anche i più piccoli della Scuola dell’Infanzia saranno protagonisti: vere e proprie “scintille di luce” capaci di accompagnare simbolicamente il passaggio dalla notte al giorno, oltre a partecipare all’iniziativa dei “Pigiamini dell’Archimede”.

Tra gli eventi in programma, gli alunni e le alunne giocheranno insieme agli sportivi e prenderanno parte a una staffetta per la pace con una fiaccola olimpica simbolica che, alle ore 16.00, partirà dal plesso Forlanini per raggiungere il plesso centrale di via Caduti di Nassiriya. Un percorso carico di ideali, valori universali e messaggi di armonia e speranza.

Protagonisti saranno gli studenti e le studentesse di tutto l’istituto, insieme a quanti vorranno unirsi per condividere un importante momento di riflessione e di impegno civile. Un impegno collettivo che invita ciascuno a mettersi in gioco, collaborare e affrontare nuove sfide per raggiungere nuovi traguardi.

La Notte Bianca vedrà la partecipazione dei rappresentanti dello sport siracusano nelle discipline di rugby, pallamano, pallanuoto, basket, pattinaggio, atletica, calcio, karate e canoa, con la presenza straordinaria dei campioni olimpici Samuele Burgo, Valentino Gallo e Vincenzo Maiorca.

A completare il programma, una conversazione sul tema “Lo sport nell’arte” e l’esibizione dell’Orchestra Aperta, a cura degli studenti e dei docenti della Scuola Secondaria di I grado.

Lo spirito olimpico, attraverso lo sport, diventa così un potente strumento educativo per unire talenti diversi, costruire una società più giusta e contribuire all’edificazione della pace.