Lo stilista siracusano Giovanni Lo Presti alla Fashion Week di Quito in Ecuador

Lo stilista siracusano Giovanni Lo Presti volerà in Ecuador per rappresentare ufficialmente l’Italia e la Svizzera alla Fashion Week di Quito, uno degli appuntamenti più prestigiosi del panorama latinoamericano dedicato alla moda contemporanea.

Per la Maison Lo Presti, si tratta del secondo importante ritorno in America Latina, dopo il successo ottenuto nelle sue partecipazioni degli anni passati e nel 2024. Un traguardo che assume un valore particolare in un anno simbolico: il 20º anniversario del brand, celebrato attraverso un progetto artistico internazionale che accompagnerà la maison fino al 2026.

Un viaggio creativo in quattro stagioni

Il progetto — una “sinfonia” di alta moda dall’anima barocca — incarna l’essenza stilistica di Lo Presti: un intreccio tra eleganza, emozione e impegno sociale. Ogni stagione diventa un capitolo narrativo e sensoriale, in cui materiali, colori e forme si muovono come note di un violino barocco, cifra distintiva dello stilista.

Da Milano a Quito, passando per Lima, Dubai, Tokyo e New York, Lo Presti presenterà durante le Fashion Week internazionali le anteprime delle quattro tappe creative di questo percorso:

-Primavera della rinascita,

-Estate della passione,

-Autunno della maturità,

-Inverno dell’introspezione.

Un progetto che unisce visione artistica e ricerca culturale, confermando la presenza della maison in un circuito moda sempre più globale.

Il riconoscimento internazionale

Nel 2015, Giovanni Lo Presti è stato insignito a New York della Medaglia d’Onore di Fashion 4 Development (F4D), organizzazione sostenuta dalle Nazioni Unite e da Vogue Italia, sotto la guida della compianta Franca Sozzani. Un premio che riconosce il suo impegno per una moda etica, inclusiva e sostenibile, oltre alla sua appartenenza alla League of Gentlemen, gruppo internazionale di professionisti che promuovono un modello di moda responsabile.

Quito Fashion Week, laboratorio globale della moda

La Quito Fashion Week è un crocevia internazionale dove creatività, innovazione e cultura si intrecciano. Sfilate, conferenze, workshop e tavole rotonde animano l’evento, trasformandolo in un vero laboratorio di idee.

La manifestazione ospita ogni anno grandi nomi come Custo Barcelona e Ágatha Ruiz de la Prada, insieme a designer emergenti provenienti da ogni parte del mondo. Il tutto sotto l’attenzione dei principali media di settore — VOGUE, Harper’s Bazaar, L’Officiel e molte altre testate internazionali.