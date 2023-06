Lo svincolo di Cassibile è ancora chiuso, code sulla Siracusa-Gela. Auteri e Gennuso: “il Cas dovrà risponderne”

Ancora una domenica di passione per gli automobilisti, fra cui tantissime famiglie con bambini e molti turisti, diretti verso le zone balneari a sud di Siracusa, per la mancata apertura dello svincolo autostradale di Cassibile, che avrebbe dovuto essere operativo già da metà aprile, dopo alcuni lavori di manutenzione. Oggi la coda di auto ferme sotto il sole ha raggiunto i 5 km di lunghezza.

“Un danno gravissimo alle persone e all’economia turistica, di cui i vertici del CAS devono rispondere in ogni sede – afferma Riccardo Gennuso, deputato regionale di Forza Italia – Ormai da mesi assistiamo a continui rinvii e prese in giro. Un cantiere in cui si dovrebbe lavorare H24 per liberare al più presto una arteria essenziale per la mobilità di tutto il comprensorio e che invece continua a languire. Ora basta, è ora che i responsabili tecnici e amministrativi di questo disastro vadano a casa, perché hanno dimostrato di essere incapaci ed anche bugiardi.”

“Il Cas aveva comunicato di aver predisposto l’eliminazione dei cantieri mobili sulla Siracusa – Gela nei week-end e per tutto il mese di luglio e la cessazione degli stessi dalla prima settimana del mese di agosto fino al 6 settembre. Ha mentito, i km di coda di oggi ne sono testimonianza, domani presenterò un’interrogazione perché non è questo il modo corretto di operare e chiedo scusa alla cittadinanza per essermi fidato di un cronoprogramma non rispettato”. Sono le parole del deputato regionale di Fratelli d’Italia, Carlo Auteri, che dopo aver ricevuto rassicurazioni dal Cas, annota con dispiacere l’ennesima domenica di passione per gli automobilisti della provincia. Il Consorzio per le autostrade al momento sta eseguendo lavori di riqualificazione della pavimentazione dei lotti 1, 4 e 5 sull’autostrada Siracusa-Gela disponendo la chiusura della carreggiata e il doppio senso di circolazione nel tratto Noto-Ispica e la chiusura dello svincolo di Cassibile.

“Il Cas non riesce a tener conto dei disagi che possono essere arrecati predisponendo lavori durante la stagione estiva – aggiunge – e nonostante pressioni e sollecitazioni per permettere di raggiungere le spiagge della zona sud della provincia di Siracusa senza attendere ore in fila, continua a disinteressarsi del territorio. Non è questa la gestione oculata che ci si aspetta, così non si può continuare”.