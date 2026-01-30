Locali e pubblici esercizi di Siracusa sotto osservazione: scattano verifiche su capienze e norme antincendio

Nella mattinata odierna si è svolta in Prefettura una riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, presieduta dal Prefetto di Siracusa, Chiara Armenia, allargata alla partecipazione – oltre che del sindaco di Siracusa e dei vertici delle Forze di Polizia territoriali – del Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, dei referenti dell’Ispettorato del lavoro e delle associazioni rappresentative dei pubblici esercenti (Confcommercio Siracusa, Confesercenti Siracusa, CNA e FIPE), al fine di delineare congiuntamente un’analisi di contesto a livello provinciale, a seguito della tragedia consumatasi nel centro svizzero di Crans – Montana.

In particolare, il Prefetto ha disposto un rafforzamento delle attività di controllo nei locali di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi, al fine di verificare il pieno rispetto delle normative di settore – anche sotto il profilo della corrispondenza tra capienza autorizzata e affollamento effettivo – e la perdurante conformità rispetto alle misure di prevenzione incendio, di gestione dell’esodo e, più in generale, dell’emergenza.

Specifica attenzione, nel corso delle verifiche disposte, sarà prestata altresì alle attività di intrattenimento svolte in forma complementare da parte di attività di ristorazione e bar, al fine di garantire lo svolgimento delle stesse entro una cornice di massima sicurezza sia a tutela dei lavoratori impiegati che degli avventori.

Il Sindaco di Siracusa ha assicurato la massima collaborazione, anche attraverso una rinnovata sensibilizzazione della Commissione comunale di vigilanza dei locali di pubblico spettacolo, chiamata a programmare mirate verifiche.

Anche i referenti delle associazioni rappresentative dei pubblici esercenti hanno espresso la massima disponibilità a proseguire nell’azione di stimolo nei confronti degli associati – nella piena convinzione dell’importanza dell’attuazione di un modello di safety efficace a beneficio dei lavoratori e anche dei fruitori dei locali – nonché a collaborare anche per favorire l’emersione e il contrasto delle forme di esercizio abusivo delle attività.