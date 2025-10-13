L’omaggio del Siracusa a Diego e Giovanni: “Azzurri per sempre”

Il ricordo del piccolo Diego e di Giovanni Cerruto durante il match sfortunato di ieri tra Siracusa e Sorrento. Gli azzurri, ieri scesi in campo con la maglia bianca, hanno svolto il riscaldamento indossando una maglia con una scritta dedicata proprio al piccolo Diego, bambino che la scorsa settimana ha perso la battaglia contro una brutta malattia, e Giovanni Cerruto, ex portiere e figura molto conosciuta nel calcio siracusano. “Diego e Giovanni, Azzurri per sempre” riportava la maglia indossata da Candiano e compagni.

Anche sugli spalti non sono mancati applausi e commozione, assieme a due striscioni esposti per i due siracusani che non saranno mai dimenticati.