L’Orchestra Barocca Siciliana presenta il prossimo concerto a Siracusa al Chiostro dei Cappuccini

L’Orchestra Barocca Siciliana, nel pieno della stagione concertistica che si concluderà a dicembre, presenta il prossimo concerto a Siracusa al Chiostro dei Cappuccini, domenica prossima 2 giugno alle 19,45. Un appuntamento molto atteso dall’organizzazione dell’OBS che riserva al suo numeroso e crescente pubblico concerti affidati a musicisti professionisti affermati in tutto il mondo. Questo – come altri – il caso dell’Accademia del ricercare, gruppo che nei suoi trent’anni di attività e nelle sue diverse formazioni ha realizzato più di mille concerti, dal Bruges Festival Internazionale delle Fiandre…al Festival di Leon di Spagna… Festival de Musique et Renaissance di Parigi Ecouen, Canto delle Pietre Regione Lombardia e Regione Piemonte, ma anche Brindisi, Pantelleria e tante altre tappe riscuotendo eccellenti consensi di pubblico e critica e ricevendo tra altro anche prestigiosi incarichi dalle istituzioni spagnole.

Nel 2017, l’Accademia del Ricercare è stata invitata dall’Istituto di Cultura Italiana in Giappone per una serie di quattro concerti nelle città di Osaka, Kioto e Fukuoka; il gruppo ha ad oggi realizzato più di 20 registrazioni distribuite sul mercato internazionale.

Haendel e Corelli, Geni a confronto: un concerto, voluto dall’Orchestra Barocca Siciliana, – ad Agrigento stasera (31 maggio) nell’ambito della rassegna Musica in Cammino, al Teatro Luigi Pirandello – che ha chiuso un tour di concerti e spettacoli lungo la Magna Via Francigena che collega, come in passato, Palermo ad Agrigento. Così l’incanto della musica barocca affidata ai flauti di Manuel Starapoli e Luisa Busca, al violoncello di Lorenzo Fantinuoli e al clavicembalo di Claudia Ferrero, si ripeterà a Siracusa, domenica 2 giugno nel suggestivo chiostro dei Frati Cappuccini. Sarà l’ora dell’imbrunire, alle 19,45 a fare da scenario ad uno spettacolo che si preannuncia carico di emozioni, grazie a talenti in grado di riproporre il genere della trisonata del quale hanno fatto scuola Georg Friedric Haendel – uno dei massimi esponenti del Barocco tedesco – e Arcangelo Corelli.

Appuntamento immancabile anche domenica mattina, nel centro storico di Ortigia.

Per la rassegna Il Suono della Storia, l’Orchestra Barocca Siciliana presenta – domenica 2 giugno – Ramashanty Cappello in concerto a Palazzo Bellomo alle 11,30 – con ingresso gratuito. Un concerto per violoncello a sottolineare, grazie anche al contesto storico del museo, la magia della musica barocca. Ramashanty Cappello, diplomato in violoncello nel 2009, nel 2014 comincia gli studi su la prassi storica sul violoncello barocco. Si è esibito in diversi festival di musica antica. E’ componente dell’Orchestra Barocca Siciliana.

La stagione 2024 dell’ Orchestra Barocca Siciliana è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Siciliana con il patrocinio del Comune di Siracusa. L’associazione OBS è presieduta da Luca Ambrosio, clavicembalista e musicologo. “In questi anni, dal 2020 ad oggi, l’OBS – ha osservato Ambrosio – ha mantenuto tutti gli impegni presi con il suo nuovissimo pubblico, insediandosi stabilmente in uno dei luoghi barocchi più interessanti e purtroppo dimenticati di Siracusa, il convento dei Frati Cappuccini. Dove presenteremo domenica il concerto dedicato a Haendel e Corelli”.

Sarà un’estate ricca di concerti per l’OBS, come la prevista Settimana Barocca Siracusa con il Progetto Vivaldi, ad agosto ai Cappuccini, prima della stagione autunnale che continuerà ad ottobre all’Auditorium Giovanni Paolo II al Santuario della Madonna delle Lacrime.