L’Orchestra Orfeo ritorna al Teatro di Siracusa: il 27 e il 28 aprile appuntamento con un programma “nordico”

Arrivata al quarto anno di attività, l’Orchestra da camera Orfeo ritorna protagonista della scena musicale siciliana, con una ricchissima agenda di concerti ed eventi di alto livello.

La formazione etnea, fattasi conoscere in questi anni per la qualità delle sue performance, per le collaborazioni con le più importanti organizzazioni musicali del territorio e per i progetti di stampo internazionale, mira ancora più in alto, consolidando le collaborazioni con le direzioni artistiche siciliane più prestigiose ed acute. “Da aprile torneremo sul palco del Teatro Massimo di Siracusa – dice Domenico Famà, direttore musicale della formazione – per dei concerti dedicati al repertorio inglese del XX secolo; a seguire omaggeremo il genio di Puccini con un gala lirico per i 100 anni dalla morte, torneremo al nostro Mozart con le sinfonie e i concerti per violino. Altre collaborazioni ci vedranno omaggiare Bach e le scuole nazionali tardo romantiche con le più importanti serenate e suites del repertorio. Non ci dimenticheremo dell’opera italiana, dedicando un progetto al belcanto e al genio del nostro Bellini. Con una punta di orgoglio ricordo inoltre che a luglio uscirà il nostro secondo disco, prodotto dalla celebre etichetta internazionale olandese Brilliant Classics e dedicato al repertorio per orchestra d’archi di Sibelius, Britten, Barber e Pärt. Sarà un anno pienissimo con un’agenda ricca. Non vivo più in Sicilia e la mia vita mi porta sempre a viaggiare ma sono sempre felicissimo di tornare a casa per lavorare con tutti gli amici che con me credono in questo progetto, prova del talento e della forza della tradizione musicale siciliana. Una famiglia di artisti che fa musica per lavoro, dedizione e passione, con valori condivisi di qualità ed eccellenza. Una fortuna non da poco”.

Appuntamento dunque con il primo evento il 27 e il 28 aprile 2024 al Teatro Massimo di Siracusa in cui l’Orchestra Orfeo torna dopo pochi mesi dall’ultimo acclamato concerto. Un programma nordico con l’Holberg Suite di Grieg, la Simple Symphony di Britten e opere di Sibelius e Tchaikovsky.