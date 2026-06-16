L’Ortigia brilla al Campionato siciliano di canottaggio: un oro, due argenti e un bronzo

Una splendida giornata di sport ha fatto da cornice al Campionato Siciliano di canottaggio, manifestazione che ha richiamato sulle acque del lago di Pozzillo oltre 300 atleti provenienti da tutta la Sicilia.

Buona la prova per gli atleti dell’ASD Ortigia di canottaggio che hanno portato sulla bacheca del circolo aretruseo un oro, due argenti ed un bronzo. Salgono sul gradino più alto del podio Barreca, Bosco, Conti e Fazzina nel quattro senior maschile.

Sono d’argento le medaglie per Caraffa in equipaggio misto con il Lauria nel due senza under 17 e nel due senior maschile per Barreca e Fazzina. E’ di bronzo la medaglia nella categoria under 17 maschile misto per Caraffa, Maltese Tommaso e Maltese Valerio. A fine manifestazione soddisfazione per gli allenatori ed il presidente Chessari per l’impegno dimostrato da tutti gli atleti scesi in acqua.