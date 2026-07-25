L’Ortigia saluta Radic: l’attaccante torna in patria dopo una stagione a Siracusa

Sport · pallanuoto

Il Circolo Canottieri Ortigia 1928 comunica che l’attaccante croato Roberto Radic, nella prossima stagione, non farà parte del roster biancoverde.

Dopo una stagione, dunque, Radic lascia l’Ortigia per rientrare in Croazia ed essere così più vicino a casa. L’ex attaccante di Jug e Mediterrani, ha vissuto a Siracusa una stagione intensa, mettendosi a disposizione di Piccardo e sacrificandosi per la squadra, giocando, quando necessario, anche in posizioni diverse da quelle occupate solitamente in carriera. Radic ha messo al servizio del club tutta la sua professionalità, dando un contributo prezioso per il raggiungimento della salvezza e mettendo a segno anche 14 reti in Serie A1.

Il Circolo Canottieri Ortigia 1928 saluta Roberto, lo ringrazia per la disciplina, l’impegno e l’educazione che ha sempre mostrato dentro e fuori dall’acqua e gli augura ogni bene per il suo futuro personale e professionale.