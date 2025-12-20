Lotta alle tossicodipendenze, Spada: “Approvata in finanziaria la mia proposta per le associazioni del terzo settore”

“L’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato la proposta del Partito Democratico, di cui sono primo firmatario, sull’istituzione del Fondo Regionale per la prevenzione delle Tossicodipendenze a vantaggio delle associazioni attive su tutto il territorio siciliano”.

A dichiararlo è Tiziano Spada, deputato regionale del Partito Democratico e sindaco di Solarino, sulla discussione della Finanziaria Regionale e sull’approvazione dell’emendamento a sua firma, sottoscritto dagli altri parlamentari del gruppo dem.

“Il Fondo sarà attivo per la realizzazione di progetti sperimentali per la prevenzione delle dipendenze causate da stupefacenti e sostanze psicotrope – aggiunge Spada -. Si tratta di uno strumento che finalmente coinvolge gli enti del terzo settore e che offrirà supporto concreto agli utenti e alle famiglie. Nell’approvazione, nei mesi scorsi, della cosiddetta Legge Anti-crack, la Regione non aveva inserito le risorse per coinvolgere questa categoria: grazie a questa misura sarà possibile il loro coinvolgimento attivo”.

I progetti sperimentali finanziati con le somme inserite nel Fondo, pari a 100 mila euro per ogni anno, dovranno essere esaminati e approvati dal Comitato regionale di indirizzo sulle dipendenze.

“Le tossicodipendenze sono una piaga sociale che va affrontata con iniziative e atti mirati alla repressione di certi comportamenti, grazie anche al coinvolgimento di specialisti e realtà attive nei singoli territori. Solo così sarà possibile invertire la tendenza negativa che ha investito, negli ultimi anni, la Sicilia intera, a causa del proliferare di sostanze stupefacenti accessibili anche ai più giovani. Voglio ringraziare quanti, con presìdi e associazioni, svolgono quotidianamente un’azione di supporto. Grazie al Fondo Regionale sarà possibile aumentare e migliorare i servizi, nell’interesse dei cittadini siciliani”.