Lotta allo spaccio di stupefacenti: sequestrati 28 kg di hashish a Siracusa

Si è conclusa ieri un’operazione a livello nazionale ad alto impatto investigativo finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e del porto abusivo di armi. L’attività ha rafforzato il controllo nelle zone più sensibili, per prevenire episodi di violenza, anche tra minori. L’operazione di alto impatto nazionale è stata condotta dagli investigatori delle Squadre Mobili, coordinati dal Servizio Centrale Operativo.

L’attività investigativa, che ha visto il coinvolgimento anche degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e di altri uffici delle Questure, ha portato all’arresto di 1335 soggetti, di cui 31 minorenni e 2358 denunce a piede libero, tra cui 142 minori.

Sono stati sequestrati complessivamente circa 450 kg di sostanze stupefacenti, suddivisi in 48 kg di cocaina, 379 kg di cannabinoidi e 7 kg di eroina.

A testimonianza dell’efficacia dell’attività di prevenzione, sono state sequestrate 111 armi da fuoco, anche a canna lunga tra cui un fucile d’assalto, diverse armi da guerra e un giubbotto antiproiettili nonché numeroso munizionamento.

Particolare attenzione è stata riservata al contrasto del porto di armi bianche, soprattutto in ambito giovanile, rinvenendo 250 armi bianche, tra cui taglierini, tirapugni, taser, sfollagente telescopici, fionde, machete, sciabole e accette.

Nel corso dell’operazione, sono state identificate 297.071 persone, di cui 15.665 minorenni. I controlli si sono concentrati all’interno di quartieri cittadini e nelle vicinanze di locali notturni, dove si registra un maggior consumo di droga.

In tale contesto, nell’ambito della lotta al fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti, a Siracusa sono stati riportati importantissimi risultati dalla Squadra Mobile della Questura di Siracusa e dalle squadre investigative dei commissariati in provincia, sequestrando, nel complesso, 28 kg di hashish, 250 grammi di cocaina, 81 grammi di marijuana e 60 grammi di crack.

Per quanto riguarda il contrasto alla detenzione illegale di armi, nel complesso sono state sequestrati 2 fucili cal. 12 e due revolver cal. 38, 1 pistola Bernardelli cal. 22, 1 revolver 44 magnum, 4 fucili e 23 pistole di vario calibro e 7 pistole giocattolo modificate.

Si ricordano l’arresto di un uomo trovato in possesso di un fucile rubato, di un revolver e del “miele dello sballo”, comunicato il 7 maggio u.s.; l’arresto di un settantenne trovato in possesso di un vero e proprio arsenale comunicato il 14 maggio u.s., l’arresto di un quarantanovenne trovato in possesso di 18 kg. di hashish, comunicato il 15 maggio u.s., l’arresto di una donna ad Avola che nascondeva 100 grammi di cocaina nel calzino, comunicato il 16 maggio e l’arresto di un giovane trovato in possesso di numerose dosi di cocaina, comunicato il 25 maggio