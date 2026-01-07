Lotteria Italia, un solo premio a Siracusa e provincia. Ecco dove

Estratti tutti i biglietti vincenti della Lotteria Italia. Nell’edizione di quest’anno, grazie all’aumento delle vendite dei tagliandi, ben 301 tagliandi sono risultati vincenti. Quattro le categorie di premio.

Oltre alla prima categoria, con 5 premi milionari, ci sono – segnala Agimeg – 30 premi di seconda categoria da 100.000 euro, 60 premi di terza categoria da 50.000 euro e 210 premi di quarta categoria da 20.000 euro. A questi va aggiunto il premio speciale da 300.000 euro.

Il biglietto da 5 milioni di euro è stato venduto a Roma, che si conferma ancora una volta la città più amata dalla dea bendata per quanto riguarda la Lotteria Italia.

Dea bendata che non è stata molto benevola con Siracusa e provincia: solo un premio, infatti, è arrivato dalle nostre parti e proprio nel capoluogo.

Tra i 201 premi di quarta categoria, un biglietto vincente è stato venduto a Siracusa, con biglietto serie I 302163.