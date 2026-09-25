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Lotto, vinti 25mila euro in provincia di Siracusa

di Ottavio Gintoli ·
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Giocare responsabilmente
Rome, Italy - June 19, 2022, detail of some SuperEnalotto, Lotto, Euro Jackpot, WinforLife !, Vincicasa cards, with twenty and five euro banknotes and a Bic pen to mark the numbers.

Sicilia a segno con il Lotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di giovedì 24 settembre 2026, nella regione – tra i premi maggiori – sono state realizzate vincite per 97mila euro. Centrato un colpo da 47.500 euro in Via Serradifalco a Palermo, grazie a tre ambi e un terno. Presso il punto vendita in Via Europa a Francofonte, in provincia di Siracusa, vinti 25.800 euro con quattro terni e una quaterna, mentre in Via Giuseppe Garibaldi a Viagrande, in provincia di Catania, tre ambi e un terno valgono 23.760 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 17,9 milioni di euro, per un totale di 903,2 milioni di euro da inizio 2026.

Si ricorda di giocare responsabilmente.

Ottavio Gintoli

Ottavio Gintoli

Giornalista pubblicista dal 2012, di base a Noto. Ha iniziato con lo sport e oggi scrive di politica, cronaca, cultura ed eventi. Firma anche per La Sicilia; nel network dal 2015. Il…

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