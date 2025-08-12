Luca Ward conquista Palazzolo Acreide con lo spettacolo “Il talento di essere tutti e nessuno”

Ha regalato emozioni con la sua splendida voce, ma soprattutto risate con il coinvolgimento del pubblico in prove di recitazione e di doppiaggio.

Uno spettacolo nello spettacolo l’evento con Luca Ward al teatro greco di Akrai che ne “Il talento di essere tutti e nessuno” ha ripercorso la sua vita artistica e personale, i suoi grandi successi, regalando emozioni al numerosissimo pubblico presente.





Ward, infatti, nella sua carriera ha “prestato” la voce a tanti attori del cinema e le sue interpretazioni hanno segnato il successo al teatro. Ward è stato Pierce Brosnan, Russell Crowe, Hugh Grant e Samuel L. Jackson, tra gli altri. Nel corso dei decenni è entrato nell’immaginario collettivo degli italiani grazie al doppiaggio.

Ma è stato anche marinaio, attrezzista, bibitaro, militare, motociclista, padre. “Il talento di essere tutti e “nessuno”, su musiche di Jonis Bascir, testo e regia di Luca Vecchi racconta del rapporto viscerale che ha col mare, del lavoro che ha fatto su di sé come artista e, non per ultimo, del suo trascorso intimo e personale come uomo, marito e padre.

E al termine l’assessore alla Cultura Nadia Spada ha omaggiato l’attore con il dono della moneta di Akrai. Lo spettacolo infatti rientra nella programmazione di Palazzolo è dell’Assessorato comunale alla Cultura in collaborazione con il Parco archeologico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai.

“Un pubblico fantastico, numeroso e sensibile ha riempito ogni angolo, confermando quanto il nostro Teatro Greco di Akrai sia un luogo capace di accogliere e amplificare la bellezza -ha sottolineato l’assessore Spada – . Insieme al Parco Archeologico di Siracusa, guidato dall’architetto Carmelo Bennardo, stiamo dimostrando come la sinergia possa dare vita a una stagione importante e speciale, in un luogo unico e suggestivo. Evento dopo evento, il palco di Akrai sta ospitando la magia e l’importanza dei grandi appuntamenti culturali“.