Ludoil entra in raffineria a Priolo: avviato l’accordo con Isab e al via la due diligence per l’acquisizione

Ludoil Energy S.p.A. e Isab S.r.l. hanno comunicato l’entrata in esecuzione del contratto che disciplina la caricazione e la vendita dei prodotti petroliferi, oltre alla prestazione dei servizi connessi, presso la Raffineria di Priolo Gargallo, uno degli impianti industriali strategici del polo energetico siracusano.

Contestualmente, il Gruppo Ludoil è stato coinvolto, in regime di esclusiva, in un processo di due diligence finalizzato a valutare una possibile acquisizione della raffineria di Priolo, la più grande in Italia. Un’operazione che, se andasse a buon fine, si inserirebbe in una strategia industriale di lungo periodo orientata alla sicurezza energetica nazionale e alla riconversione dell’impianto verso modelli produttivi più sostenibili.

Secondo quanto comunicato dalle società in una nota congiunte, il piano industriale allo studio prevede l’analisi di evoluzioni produttive basate su matrici alternative e a ridotta intensità carbonica, in linea con le direttive europee sulla transizione energetica. Tra i prodotti oggetto di valutazione figurano il Sustainable Aviation Fuel (SAF), l’HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) e il bioetanolo, carburanti considerati centrali nel futuro del settore.

Parallelamente, Isab ha comunicato a Lukoil Italia la rescissione unilaterale del contratto in essere, contestando presunte inadempienze. Lukoil Italia, società riconducibile a Litasco, era titolare dell’accordo per la caricazione e la vendita dei prodotti destinati al trasporto su gomma. Un segmento che, tuttavia, rappresenta solo una quota minoritaria dell’output Isab: circa il 10% dei volumi, mentre il restante 90% viaggia via mare, principalmente attraverso Trafigura.

Ludoil, fondata da Donato Ammaturo, è una realtà italiana integrata nel settore energetico, attiva nella logistica e nella distribuzione di carburanti tradizionali e rinnovabili per il trasporto stradale, marittimo e aereo. Il suo ingresso operativo nella raffineria di Priolo e l’eventuale acquisizione dell’impianto potrebbero segnare un passaggio rilevante per il futuro del polo industriale siracusano, in una fase delicata di trasformazione dell’intero comparto energetico europeo.

L’operazione, ancora in fase di valutazione, viene osservata con grande attenzione sia dal territorio sia dal sistema industriale e dal governo nazionale, considerato il ruolo strategico della raffineria di Priolo nella filiera energetica italiana.