Ludoil-Isab, Urso: “bene il ritorno in mani italiane, strategico per sistema energetico”

Attualità · la dichiarazione

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“Il ritorno in mani italiane ci rassicura, un segnale importante soprattutto in questo momento. Con il ministro Pichetto abbiamo tutelato l’azienda in ogni passaggio, anche quando sembrava impossibile, ben sapendo quando sia strategica per il sistema energetico italiano. Il piano di investimenti annunciato, orientato anche alla produzione di Sustainable Aviation Fuel e biocarburanti, va nella giusta direzione”.

È quanto dichiara il ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, in merito al perfezionamento dell’acquisizione di Isab da parte di Ludoil.