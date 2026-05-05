L’UGL chiede un incontro urgente all’Asp di Siracusa: “Emergenze sempre più gravi, serve una svolta”

La Segreteria provinciale dell’UGL ha richiesto un incontro urgente con le istituzioni sanitarie per affrontare le numerose criticità che interessano il sistema sanitario della provincia di Siracusa, definito “sempre più in sofferenza” e segnato da emergenze strutturali e organizzative.

Tra le principali problematiche segnalate dal sindacato spicca la situazione del Pronto Soccorso dell’Ospedale Umberto I, indicato come uno dei punti più critici dell’intero sistema assistenziale locale, insieme ad altre difficoltà che, secondo l’organizzazione, gravano quotidianamente sul territorio.

L’UGL sottolinea la necessità di un approccio basato sulla collaborazione istituzionale e sul “gioco di squadra”, richiamando le recenti indicazioni sulla gestione condivisa delle emergenze sanitarie. Il sindacato ribadisce inoltre la propria disponibilità a un ruolo propositivo, finalizzato alla ricerca di soluzioni concrete.

Secondo la sigla sindacale, nel tempo non sempre si è riusciti a garantire una piena sinergia tra gli attori istituzionali, con conseguenti ritardi e mancato raggiungimento di obiettivi strategici a danno della collettività.

Nel documento viene inoltre evidenziato un quadro generale caratterizzato da difficoltà decisionali e da un presunto immobilismo sia a livello regionale che nazionale, fattori che avrebbero contribuito ad aggravare le condizioni del sistema sanitario locale.

L’UGL auspica ora un cambio di passo deciso, capace di rilanciare l’efficienza dei servizi sanitari e assistenziali, garantendo risposte concrete ai bisogni dei cittadini.