Luigi Busà nominato Ambassador di Milano–Cortina 2026: “Un onore rappresentare lo sport italiano nel Mondo”

Una notizia che riempie di orgoglio lo sport italiano: Luigi Busà, campione olimpico originario di Avola e tra i protagonisti più amati del karate, è stato scelto come Ambassador dei Giochi Olimpici Invernali di Milano–Cortina 2026.

“È un onore che non si misura, un’emozione che non si lascia definire”, ha dichiarato Busà, visibilmente emozionato. “Non tanto perché sarà la mia terza Olimpiade, quanto per il fatto che ogni volta la stessa attesa si rinnova, intatta, come se il tempo si piegasse su se stesso e io potessi percorrerlo ancora una volta con lo stesso stupore.”

Il campione ha voluto rivolgere un ringraziamento speciale a Giovanni Morsiani, presidente della FIJLKAM, per il supporto costante e per aver riconosciuto il suo impegno nello sport italiano. Un grazie particolare anche al Centro Sportivo Carabinieri, che lo ha sempre sostenuto, e al presidente del CONI Luciano Bonfiglio, oltre che all’organizzazione dei Giochi di Milano–Cortina per averlo scelto per questo ruolo prestigioso.

“Porterò i colori dell’Italia non come un gesto di orgoglio, ma come un segno di riconoscenza, con il sorriso e con il cuore”, ha aggiunto Busà. “Cercherò di lasciare un’impronta discreta ma sincera in questo orizzonte che chiamiamo Olimpiade, e attraverso i social farò vivere a tutti l’atmosfera olimpica. E, naturalmente, andrò lì sempre come karateka, portando i valori del nostro meraviglioso sport. OSU!”

Busà ha espresso anche il suo entusiasmo per il contatto diretto con gli atleti: “Sarà bellissimo abbracciare chi ha appena vissuto la propria Olimpiade e offrire una parola di conforto a chi sarà un po’ giù. Niente di splendido è mai stato raggiunto senza il coraggio di credere che qualcosa dentro di sé sia più forte delle circostanze.”