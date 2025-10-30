Luigi Cappellani è il nuovo presidente della sezione Chimica, Petrolio ed Energia di Confindustria Siracusa

È stato eletto oggi il nuovo Consiglio di Presidenza della sezione Chimica, Petrolio ed Energia di Confindustria Siracusa.

I rappresentanti delle Aziende della Sezione hanno eletto all’unanimità Presidente Luigi Cappellani di Isab Srl.

Il Consiglio di Presidenza che collaborerà con il Presidente è composto da Giancarlo Bellina (B2G Sicily Srl), Davide Di Mauro (Air Liquide Italia Produzione Srl), Antonino Governanti (ENI Versalis SpA), Gaetano Petralito (Priolo Servizi Scarl), Pietro Ruta (Sasol Italy SpA) e Valentina Scaramuzza (Sonatrach Raffineria Italiana Srl).

Il Presidente Cappellani, dopo aver ringraziato i delegati per la fiducia dimostrata, ha dichiarato: “Essere eletti Presidente della Sezione dei Chimici di Confindustria Siracusa non è solo un titolo. E’ una chiamata all’azione e una grande responsabilità per un settore che è, e deve continuare ad essere, uno dei pilastri dell’economia provinciale”.