L’ultimo saluto a Francesco Cannone, l’ex calciatore di Leonzio e Siracusa: sabato i funerali

Si terranno sabato 30 maggio alle 16, nella chiesa della Beata Vergine Maria in Cielo Assunta alla Plaia, a Catania, i funerali di Francesco Cannone, il giovane operaio di 30 anni morto in seguito a un tragico incidente sul lavoro avvenuto nella zona industriale etnea.

Cannone, originario di Lentini, dove era nato nel 1995, ha perso la vita mentre stava operando con un muletto all’interno di un’azienda di logistica. Per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo lo avrebbe schiacciato, provocandogli ferite fatali.

La notizia della sua scomparsa ha profondamente colpito non solo familiari, amici e colleghi, ma anche il mondo dello sport. Francesco era infatti un calciatore molto conosciuto e apprezzato nel territorio. Cresciuto nel settore giovanile del Catania, aveva proseguito la sua carriera calcistica vestendo diverse maglie importanti, tra cui quelle di Tiger Brolo e Noto in Serie D, oltre ad Atletico Catania, Leonzio, Belpasso e Siracusa.

In questa stagione militava nell’Aci Sant’Antonio, confermandosi atleta stimato dentro e fuori dal campo per il suo impegno e il suo attaccamento allo sport.