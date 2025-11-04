L’ultimo saluto all’ex sindaco di Siracusa Marco Fatuzzo

Il mondo della scuola, della politica – sia quella vecchia sia quella nuova –, la famiglia e gli amici di sempre: c’erano tutti per dare l’ultimo saluto a Marco Fatuzzo, ex sindaco ed ex preside, scomparso all’età di 80 anni.

In prima fila, il sindaco Italia e il vicesindaco Bandiera, presenti per dire addio a un uomo che ha amministrato la città con dedizione, creando un profondo legame con la comunità. Un legame testimoniato anche dalle numerose visite alla camera ardente, allestita per lui ieri e oggi a Palazzo Vermexio. E anche oggi, la città si è raccolta per il funerale al Santuario della Madonna delle Lacrime.

“Nostro fratello Marco ha incentrato la sua vita sul cammino e sul nome di Maria – le parole dell’arcivescovo Francesco Lomanto durante l’omelia – Alla vigilia di Tutti i Santi è stato chiamato alla casa del Padre per vivere eternamente nella pace di Dio. Nostro fratello Marco, ancorato nella fede e vissuto nella carità verso tutti, aveva un tratto umano, gentile e rispettoso. Il suo amore per ogni fratello e il suo servizio generoso e responsabile nella città trovano il loro fondamento stabile nell’amore di Cristo risorto. Con la sua opera ci lascia un grande amore, vero e profondo, per la Chiesa e per la città”.