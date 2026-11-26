Attualità · COMUNE

Cominciano a vedersi in città le prime luminarie, in fase di montaggio, che fanno assaporare l’atmosfera di festa. Le installazioni accompagneranno le festività dell’Immacolata, di Santa Lucia, del Natale e di San Sebastiano: secondo il capitolato resteranno accese dal 1° dicembre 2026 al 28 gennaio 2027.

Il servizio di noleggio, montaggio, smontaggio e manutenzione delle luminarie artistiche è stato affidato alla ditta La Lucerna di Ferrara Giuseppe, con sede a Gravina di Catania. L’aggiudicazione è arrivata con una determina del settore Sviluppo sostenibile del Comune, firmata il 20 novembre dal dirigente Leonardo Patti.

Il Comune aveva fissato una base d’asta di 202mila euro più Iva, per una spesa complessiva di progetto di 257.011 euro. La ditta ha offerto un ribasso del 4,5%, il più alto tra le offerte arrivate: il servizio costerà quindi 195.182 euro più Iva, circa 238mila euro in tutto. L’amministrazione risparmia poco più di 8.300 euro. La spesa è divisa tra il bilancio 2026, con circa 157mila euro, e quello 2027, con 100mila euro.

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Strade e piazze si preparano così ad accendersi, e in città comincia già a sentirsi l’aria di festa: dall’Immacolata a Santa Lucia, dal Natale fino a San Sebastiano, Siracusa si prepara a vivere le sue settimane più luminose.