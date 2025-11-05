Luminarie di Natale a Siracusa, i consiglieri di Forza Italia: “241mila euro pubblici spesi senza visione. Serve programmazione vera”

“Spendere 241 mila euro per il noleggio temporaneo delle luminarie natalizie è l’ennesima dimostrazione di come questa Amministrazione continui a gestire le risorse pubbliche senza una visione di lungo periodo”. Così in una nota i consiglieri comunali di Forza Italia a Siracusa Leandro Marino, Alessandra Barbone, Toti La Runa, Cosimo Burti, Damiano De Simone e Luigi Gennuso.

“Con una cifra di questo livello, il Comune avrebbe potuto acquistare direttamente le luminarie, creando un patrimonio stabile di proprietà comunale, riutilizzabile ogni anno e con costi di gestione limitati. Invece, ancora una volta, si preferisce bruciare risorse in appalti a tempo, che non lasciano alcun valore aggiunto alla città. Una scelta ancora più discutibile alla luce del recente mutuo da 250 mila euro acceso per l’acquisto di soli dieci autobus: un debito che graverà sulle teste dei siracusani per gli anni a venire”, prosegue la nota.

“È paradossale – prosegue Leandro Marino – che si continui a ricorrere ai mutui mentre si spendono centinaia di migliaia di euro per iniziative effimere come le luminarie natalizie”.

“E poi – aggiungono i consiglieri – resta aperta la questione sugli oltre 2 milioni di euro derivanti dalla tassa di soggiorno: dove finiscono realmente questi fondi? Perché non vengono destinati a migliorare i servizi turistici, il decoro urbano e le infrastrutture della città, come sarebbe logico e doveroso?”.

“Un ulteriore dato preoccupante – concludono – riguarda il fatto che nel 2024 siano stati spesi oltre 170 mila euro per le luminarie, anche in quel caso con affidamento diretto. Un modus operandi che sembra ormai una prassi consolidata più che un’eccezione.Siracusa ha bisogno di una gestione seria, trasparente e programmata dei soldi pubblici, di investimenti che restino nel tempo e non di interventi di facciata. Le luci natalizie si accenderanno a dicembre, ma quella della buona amministrazione a Palazzo Vermexio sembra restare spenta tutto l’anno”.