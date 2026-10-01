Luna del Raccolto, lo scatto del siracusano Dario Giannobile scelto dalla NASA

Attualità · Astrofotografo

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La Luna del Raccolto che sorge tra Nicosia e l’Etna, con il vulcano in attività sullo sfondo e i colori del crepuscolo a fare da cornice. È l’immagine realizzata dall’astrofotografo Dario Giannobile e scelta dalla NASA come Astronomy Picture of the Day (APOD), con il titolo “Harvest Moon Trail With Venus Belt and Erupting Mount Etna”.

Lo scatto documenta, attraverso una composizione realizzata con una precisa pianificazione geografica e prospettica, il sorgere della Luna piena in corrispondenza della linea di vista che unisce il centro abitato di Nicosia, nell’Ennese, al profilo dell’Etna.

L’immagine mette insieme diversi fenomeni astronomici e atmosferici osservabili durante il crepuscolo. Nella scena compaiono infatti la Luna, il vulcano con le sue emissioni e la cosiddetta Cintura di Venere, una fascia rosata che può apparire nel cielo opposto al Sole poco prima dell’alba o dopo il tramonto. Al di sotto di essa si distingue la tonalità più scura e bluastra associata all’ombra della Terra proiettata sull’atmosfera.

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Particolarmente evidente è l’interazione visiva tra la luce del crepuscolo e i pennacchi emessi dall’Etna, che assumono le tonalità rosate della Cintura di Venere. La sequenza fotografica segue inoltre lo spostamento apparente della Luna nel cielo, mostrando l’evoluzione della scena nel corso del crepuscolo.

La Harvest Moon, o Luna del Raccolto, è tradizionalmente la Luna piena più vicina all’equinozio d’autunno. Il nome deriva dalla tradizione agricola delle regioni temperate dell’emisfero settentrionale: nei giorni vicini all’equinozio, infatti, la Luna piena sorge per diverse sere consecutive con intervalli temporali relativamente brevi rispetto alla media annuale. Prima della diffusione dell’illuminazione artificiale, questa maggiore continuità della luce lunare poteva favorire le attività agricole nelle ore serali.

“Il lavoro sul campo è stato orientato alla ricerca di un preciso punto di ripresa da cui far coincidere la prospettiva di Nicosia con quella dell’Etna”, spiega Dario Giannobile, referente della Sezione di Ricerca di Astrofotografia Paesaggistica dell’Unione Astrofili Italiani (UAI) e vincitore di numerosi concorsi astrofotografici internazionali.

“L’obiettivo è documentare i fenomeni dell’ottica atmosferica e dell’astronomia mostrando l’interazione tra la fisica del cielo e la geografia del territorio. La selezione APOD rappresenta un’importante occasione di divulgazione scientifica”.

Curiosa coincidenza, l’astrofotografo aveva già visto pubblicata come APOD un’altra immagine dedicata alla Luna del Raccolto, ripresa in quel caso sopra il borgo di Castiglione di Sicilia. Un doppio successo che testimonia la straordinaria qualità dei talenti presenti nel nostro Paese, motivo di profondo orgoglio per l’UAI e per l’intera comunità di appassionati di astronomia e fotografia italiana.

La selezione APOD, attraverso la pubblicazione quotidiana di un’immagine astronomica accompagnata da una spiegazione, costituisce uno dei progetti di divulgazione più conosciuti della NASA e mette in relazione osservazione astronomica, fotografia e fenomeni fisici del cielo.

La scheda dell’immagine “Harvest Moon Trail With Venus Belt and Erupting Mount Etna”, con le relative note esplicative, è disponibile sul portale ufficiale dell’Astronomy Picture of the Day della NASA.