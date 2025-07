Acchiappavip Luna di miele in Sicilia per l’attore Josh Lucas e la giornalista Brianna Ruffalo. Tappa anche a Siracusa e Noto Dopo il matrimonio a Roma, la coppia è partita per la luna di miele verso diverse mete, con 11 città toccate in 16 giorni, alla scoperta di storie, sapori e, soprattutto, di origini familiari per la sposa Link copiato!

Dopo il matrimonio a Roma, la coppia è partita per la luna di miele verso diverse mete, con 11 città toccate in 16 giorni, alla scoperta di storie, sapori e, soprattutto, di origini familiari per la sposa

di Ottavio Gintoli