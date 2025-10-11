Lunedì 13 ottobre l’ultimo saluto a Giovanni Cerruto

Si svolgeranno lunedì 13 ottobre i funerali di Giovanni Cerruto, 40 anni, volto molto conosciuto del mondo del calcio siracusano e non, trovato morto in casa la notte tra sabato e domenica scorsi.

Si svolgeranno alle 16 nel Santuario della Madonna delle Lacrime, dopo che l’autorità giudiziaria ha restituito in queste ore la salma alla famiglia.

Portiere ben voluto e molto apprezzato, ha giocato in tante squadre del siracusano, diventando poi allenatore e preparatore dei portieri, trasmettendo ai giovani la passione e i valori dello sport.