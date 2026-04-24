Lunedì a Palazzo Vermexio un ricordo di Camilleri delle scuole siracusane

Lo scrittore Andrea Camilleri sarà ricordato lunedì prossimo (27 aprile) con un evento che vedrà protagonisti i giovani e che è organizzato dal Comune di Siracusa. L’appuntamento è alle 10,30 nel salone “Paolo Borsellino” di Palazzo Vermexio.

Come nel caso dei giornalisti Mario Francese e Pippo Fava, ricordati lo scorso 10 aprile, la commemorazione nasce dal consiglio comunale che lo scorso anno, in occasione del centenario della loro nascita, votò una mozione affinché si organizzassero delle iniziative per ricordare i tre personaggi.

L’evento rientra nel Piano dell’offerta formativa che il Comune organizza ogni anno con le scuole. Il ricordo di Camilleri avverrà attraverso dei lavori realizzati dagli studenti degli istituti superiori “Orso Mario Corbino”, “Quintiliano”, “Luigi Einaudi” e “Tommaso Gargallo” e de quelli del Comprensivo “Santa Lucia”. Saranno presenti i rappresentanti delle istituzioni locali e delle scuole che hanno aderito al progetto.