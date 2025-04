Lunedì a Siracusa la commissione regionale Antimafia: incontro in Prefettura e con i sindaci della provincia

La commissione regionale Antimafia, presieduta da Antonello Cracolici, sarà alla prefettura di Siracusa, lunedì, per continuare nel suo lavoro di mappatura sullo stato di cosa nostra in Sicilia. Alle 11 ci sarà l’incontro con il prefetto, Giovanni Signer, con il questore, Roberto Pellicone, con il comandante provinciale dei Carabinieri, Dino Incarbone, con il comandante provinciale della Guardia di Finanza, Lucio Vaccaro, e con il capo del centro operativo della Direzione investigativa antimafia di Catania, Felice Puzzo. Poi alle 15.30 l’incontro con i sindaci del Siracusano per discutere dei problemi relativi alla presenza della criminalità organizzata nel territorio.

Alle 12.40 in prefettura è previsto un punto stampa durante il quale il presidente Antonello Cracolici potrà incontrare i colleghi giornalisti.