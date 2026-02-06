Lunedì Consiglio comunale a Siracusa: si torna a parlare di Tony Drago e di raccolta dei rifiuti

Una proposta del settore Beni patrimoniali e demaniali, due ordini del giorno e un atto di indirizzo costituiscono gli argomenti che il consiglio comunale sarà chiamato a trattare nella seduta convocata dal presidente Alessandro Di Mauro per lunedì prossimo alle 10.

​La proposta riguarda la concessione di una servitù di passaggio in terreni comunali alla Balestrieri Holding per la realizzazione fuori terra di una condotta fognaria. ​Con uno dei due ordini dei giorno il consiglio comunale tornerà ad occuparsi, a distanza di due settimane, della vicenda di Tony Drago, il militare siracusano trovato morto nel piazzale della caserma “Sabatini” di Roma il 6 luglio del 2014. Il documento, firmato da esponenti di tutti i gruppi, impegna il sindaco a trasmettere ai presidenti di Camera e Senato, ai presidenti dei gruppi parlamentari e ai rappresentanti siracusani la richiesta di una commissione parlamentare con poteri d’indagine che si occupi del caso. Si vuole, inoltre, che la richiesta venga inviata ai presidenti dei Consigli comunali della provincia.

​Il secondo ordine del giorno, a firma dagli esponenti di Partito democratico e di Fratelli d’Italia, si occupa del servizio di raccolta dei rifiuti in città dopo la cessione dei ramo di azienda dalla Tekra alla RisAm. L’amministrazione comunale è chiamata a riferire sugli atti compiuti e sugli effetti nello svolgimento del servizio.

​Ultimo punto in discussione sarà un atto di indirizzo della commissione consiliare Urbanistica e Lavori pubblici per l’istituzione di una delega assessoriale ai Parchi e spazi gioco, dotata di un suo capitolo di bilancio e di un Piano esecutivo di gestione. Il documento impegna anche l’Amministrazione a investire nei parchi cittadini montando sistemi di video sorveglianza, recintandoli, abbattendo le barriere architettoniche e installando giochi inclusivi.