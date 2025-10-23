L’unico fiume in Europa dove cresce il papiro si trova a Siracusa: sapete dov’è?

A pochi chilometri dal centro di Siracusa scorre un fiume che custodisce uno dei segreti botanici più affascinanti d’Europa: il fiume Ciane, l’unico luogo del continente dove il papiro cresce spontaneamente. Le sue sponde, immerse nel silenzio e nella luce dorata del Sud, ospitano un ecosistema raro e prezioso che intreccia natura, mito e storia millenaria.

Il Cyperus papyrus, la pianta sacra del Nilo, trova nel Ciane un habitat sorprendentemente simile a quello egiziano. Qui forma vere e proprie foreste fluviali, un paesaggio unico che incanta studiosi, turisti e amanti della natura. L’ambiente umido e il clima mite hanno permesso a questa specie esotica di prosperare, rendendo Siracusa l’unica città europea con un papiro autoctono.

Sulle origini del papiro del Ciane aleggia un’aura di mistero. Secondo la leggenda più antica, le piante sarebbero nate dalle lacrime della ninfa Ciane, trasformata in sorgente d’acqua dopo aver tentato di impedire ad Ade di rapire Proserpina. Un racconto mitologico che ancora oggi accompagna le visite lungo il fiume, rendendo il luogo ancora più suggestivo.

Ma la storia potrebbe affondare le radici anche nella realtà: alcuni studiosi sostengono che il papiro sia stato donato a Siracusa dai Tolomei d’Egitto, in segno di amicizia e alleanza culturale. L’ipotesi si lega ai forti rapporti che, in epoca ellenistica, univano Siracusa al regno egiziano.

Nel corso dei secoli, gli abitanti di Siracusa hanno saputo valorizzare questo tesoro naturale, riscoprendo l’antica arte della lavorazione della carta di papiro, oggi portata avanti da artigiani e laboratori locali che ne mantengono viva la tradizione.

Oggi, visitare il fiume Ciane significa fare un viaggio nel tempo, tra mitologia greca, cultura egizia e biodiversità siciliana, in uno dei luoghi più affascinanti e fotografati dell’isola.