L’Unione Nazionale Veterani dello Sport riapre la sezione di Siracusa: Nuccio Porchia è il nuovo presidente

La sezione aretusea dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport (UNVS) riapre ufficialmente i battenti a Siracusa dopo un periodo di inattività, affidando la presidenza a una figura storica del calcio locale: Nuccio Porchia.

Porchia, che festeggerà il suo 79° compleanno il prossimo 10 giugno, è un nome che evoca ricordi indelebili per gli appassionati di calcio siciliani, avendo speso una vita intera sui campi da gioco tra gli anni ’60 e ’80. La sua esperienza e la sua profonda conoscenza del mondo sportivo lo rendono il candidato ideale per guidare la rinascita della sezione di Siracusa.

La neonata sezione UNVS di Siracusa assume un significato ancora più profondo grazie all’intitolazione alla memoria di Beppe Forti. Forti è ricordato nel territorio non solo per i suoi importanti trascorsi calcistici, ma anche per la sua attività di successo nel campo della ristorazione, unendo così sport, impegno sociale e tradizione locale.

L’affidamento della sezione a Nuccio Porchia, unito al ricordo di una figura emblematica come Beppe Forti, rappresenta un ponte ideale tra il glorioso passato sportivo di Siracusa e il desiderio di valorizzare i veterani dello sport. L’obiettivo primario della UNVS è infatti quello di promuovere i valori etici dello sport, onorare gli atleti che hanno contribuito a fare la storia e tramandare la loro esperienza alle nuove generazioni