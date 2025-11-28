L’Università di Messina conferisce laurea honoris causa a Paola Cortellesi e intitola il cortile del rettorato a Sara Campanella e Lorena Quaranta

Il cortile del rettorato dell’università di Messina è stato intitolato a Sara Campanella e Lorena Quaranta, studentesse vittime di femminicidi. L’intitolazione ieri nell’ambito di una giornata significativa e piena di emozioni per l’ateneo, iniziata nell’aula magna del rettorato con il conferimento della Laurea magistrale honoris causa in Giurisprudenza a Paola Cortellesi, attrice, sceneggiatrice e regista. La rettrice Giovanna Spatari ha ricordato la campagna di Posto occupato che è nata proprio a Messina su iniziativa di Maria Andaloro: “credo che questo posto vuoto dica più di mille discorsi è un silenzio che indica responsabilità. Educare al diritto significa educare alla democrazia. In questo stesso orizzonte si inserisce l’intitolazione del cortile a Sara Campanella e Lorena Quaranta: dedicare a loro questo spazio significa che educare è anche proteggere, custodire”.

Paola Cortellesi ha parlato della storia di riscatto che ha voluto raccontare nel suo film C’è ancora domani e delli’mpegno di tanti lavoratori dello spettacolo che c’è dietro. “Questo riconoscimento lo condivido con i lavoratori e le lavoratrici del nostro settore e lo dedico a tutte le donne che stanno ancora cercando il loro spazio e il loro valore”, ha detto Paola Cortellesi. Subito dopo il momento più commovente con l’intitolazione del cortile del rettorato a Sara Campanella e Lorena Quaranta alla presenza dei genitori delle due ragazze con la deposizione di due corone e due cuscini di fiori ai piedi di una installazione nell’aiuola del cortile.

La Corte d’assise di Messina a settembre ha sentenziato il non luogo a procedere per estinzione del reato per morte dell’imputato il processo per il femminicidio di Sara. Stefano Argentino, il ragazzo netino reo confesso, è infatti morto suicida nel carcere di Gazzi dove era detenuto.