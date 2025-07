Lutto al Comune di Siracusa: il cordoglio del sindaco per Simona Sapienza

“Simona Sapienza non era solo una grande professionista: era una donna gentile, solare, una mamma straordinaria. Per 25 anni ha accompagnato la vita del comune di Siracusa con garbo, competenza e un’umanità che lasciava il segno, come dimostra l’ondata di commozione suscitata in tutto il personale la notizia della sua scomparsa”. ​Lo dichiara il sindaco Francesco Italia nel manifestare il suo cordoglio per la dipendente dell’Ufficio elettorale morta prematuramente a causa di una lunga malattia rivelatasi incurabile.

Simona Sapienza era stata assunta nel marzo del 2000 e aveva lavorato anche alla Galleria Montevergini, all’Anagrafe e all’Ufficio informatico seguendo in questa veste, per un periodo, i lavori del Consiglio comunale.





“Oggi, come sindaco, mi stringo con profondo affetto a suo figlio e alla sua famiglia – conclude il sindaco Italia – In questo momento di dolore, il pensiero di tutta la comunità va a Simona e al vuoto che lascia nei cuori di chi l’ha conosciuta”