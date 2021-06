Lutto nel mondo dello sport

Oggi si è spenta Heidi Liebehl Farina. Un male incurabile l’ha portata via dall’affetto dei suoi cari. Tedesca per nascita siciliana per adozione, Heidi ha segnato nella nostra città dei passaggi importanti nel mondo dello sport.

Tutti ricorderanno il centro sportivo Farina ai Pantanelli, fondato negli anni 80 da lei con il supporto del marito Pippo, all’epoca medico ospedaliero all’ Umberto. Dalla Canottieri Siracusa dei Pantanelli , società sportiva dov’è lei era presidente, sono usciti tanti atleti come Frederik Farina e Gianmarco Conigliaro giunti ai campionati mondiali di canoa Kajack. E più recentemente lì si sono allenati i fratelli Samuele e Irene Burgo, pluricampioni ed ora Samuele rappresenta l’ Italia alle Olimpiadi di Tokyo, primo ed unico atleta siracusano giunto a questo livello

Ma forse il suo merito più particolare è l’ aver portato lo sport del golf a Siracusa. Sempre come presidente della Canottieri Siracusa ha realizzato, su un terreno di famiglia, un campo di pitch&putt, l’anticamera verso il grande golf. Il campo è stato aperto nel 2000, inaugurato alla presenza del presidente della provincia Bruno Marziano e benedetto dal vescovo Giuseppe Costanzo

Qui è nata la prima colonia di golfisti siracusani con atleti di spicco come Ludovica Farina, Giulio e Gabriele Lavaggi prima ed è continuata poi a Monasteri con Federico Randazzo e Ginevra Coppa.

Questo il suo impegno nello sport. Ma facciamo un passo indietro verso la sua storia personale siracusana che comincia con una vacanza al camping il Minareto dove conosce Pippo . È amore a prima vista. Si sposano nel 1970 in Germania, a Monaco di Baviera, sua città natale.

Cinquanta anni di matrimonio festeggiati l’anno scorso con i due figli, genero, nuora e gli otto nipoti. Una bella famiglia che perde oggi una colonna portante