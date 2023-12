M5S Siracusa Sud e il bilancio dei primi mesi di attività: “Da subito al servizio dei cittadini”

Con una nota, il Movimento 5 Stelle Siracusa Sud riavvolge il nastro di questi primi mesi di attività dopo la sua costituzione a metà anno e punta i riflettori sul 2024.

“Anche quest’anno giunge al termine… Questo 2023 è stato importante per noi, un anno che ci ha visti nascere come primo gruppo intercomunale territoriale M5S della Sicilia e tra i primi in Italia. Abbiamo sin da subito cominciato a metterci al servizio dei cittadini pur non essendo presenti con eletti nei vari consigli comunali del nostro territorio. Nel nuovo anno che sta per arrivare metteremo impegno e passione per fare da pungolo alle istituzioni locali e regionali per il bene comune dei cittadini. Difenderemo la scuola pubblica come abbiamo fatto per gli istituti S. Alessandra di Rosolini e il Calleri di Pachino e gli altri otto istituti della provincia. Difenderemo l’acqua pubblica da chi ne vuole fare un affare privato a discapito delle tasche dei cittadini. Ci batteremo per l’ambiente perché vengano fatti interventi di pulizia e risanamento delle nostre bellezze paesaggistiche a tutela del territorio che ci circonda, e non molleremo neanche sul tema della sanità, che ci vede, proprio nella nostra zona Sud, i più penalizzati in Sicilia come numero di posti letto e con enormi carenze che il sistema sanitario regionale vive quotidianamente. Tutti questi obbiettivi potremo raggiungerli con il vostro aiuto e sostegno. È questo l’augurio che facciamo con l’arrivo del nuovo anno a tutti i cittadini, quello di non mollare e non scoraggiarsi di fronte a politiche miopi e affaristiche. Come gruppo territoriale M5S Siracusa Sud saremo al vostro fianco per difendere i nostri diritti e il bene della collettività. Invitiamo, chi vuole, a registrarsi iscrivendosi al Movimento 5 Stelle ed entrare a far parte di questa famiglia. Tante iniziative e progetti ci vedranno impegnati già a partire da gennaio, con la voglia di apportare sempre più beneficio e ausilio alle nostre comunità”.