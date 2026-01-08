Macabra scoperta a Portopalo: cane morto nella zona del cimitero nuovo

Una scoperta che ha lasciato sgomenti e riaccende l’attenzione sul tema del maltrattamento degli animali. Nella giornata di ieri, infatti, la presidente dell’associazione di volontariato “La Carica dei Volontari”, impegnata in una perlustrazione nella zona del nuovo cimitero di Portopalo per verificare alcune segnalazioni, ha rinvenuto il corpo senza vita di una cagnolina.

Si trattava, come scrive l’associazione nel post di denuncia pubblicato su Facebook, di una femmina di taglia media, dal manto nero, priva di microchip. Le condizioni del ritrovamento fanno temere che l’animale possa aver subito violenze. Un’ipotesi che addolora profondamente i volontari e suscita indignazione: «È straziante pensare a cosa possa aver passato questa povera anima – fanno sapere dall’associazione – e ancora più rabbia provoca l’idea che qualcuno possa averle fatto del male».

L’associazione ha poi annunciato che presenterà denuncia contro ignoti per quello che definisce un vero e proprio crimine, chiedendo che venga fatta chiarezza sull’accaduto.

“La Carica dei Volontari” rivolge infine un appello alla cittadinanza: chiunque abbia smarrito una cagnolina con caratteristiche simili nell’ultimo mese o disponga di informazioni utili sul ritrovamento è invitato a farsi avanti. I volontari garantiscono la massima riservatezza e si rendono disponibili a raccogliere le segnalazioni senza esporre direttamente i testimoni.