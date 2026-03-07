Macchie di benzina nel mare di Ortigia a Siracusa, avviati i controlli sulle acque

Macchie di benzina visibili in mare e un forte odore di carburante avvertito già dalle prime ore della mattina nella zona di Ortigia, nei pressi del ponte che collega l’isola al resto della città. La segnalazione è arrivata da alcuni cittadini che hanno notato le chiazze oleose sull’acqua.

Il fenomeno era chiaramente visibile dal Ponte Umbertino, da dove si notavano le iridescenze tipiche dei residui di carburante che galleggiano sulla superficie del mare.

Secondo quanto riferito dalla Capitaneria di Porto di Siracusa, si tratterebbe di un fenomeno già verificatosi in passato in quella stessa area. La particolare conformazione del luogo, infatti, favorirebbe la concentrazione dei residui di carburante rilasciati dalle imbarcazioni che transitano o sostano nelle vicinanze.

Per accertare la natura e l’entità dell’episodio è stata allertata anche ARPA Sicilia, che procederà al campionamento delle acque per le analisi di rito.