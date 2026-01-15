Macchine a fuoco, minacce e atti intimidatori, domani vertice in Prefettura a Siracusa

Nella mattinata di domani è stata convocata dal Prefetto una riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, al fine di un approfondire l’episodio delittuoso consumato ai danni di un operatore commerciale locale.

Già nella mattinata di ieri, presso la Prefettura di Siracusa si è svolta una Riunione Tecnica di Coordinamento interforze, presieduta dal Prefetto, con la partecipazione dei vertici delle Forze di Polizia territoriali e dei Sindaci dei Comuni interessati, finalizzata ad affrontare il tema della sicurezza, a seguito degli episodi di furto ai danni di istituti bancari siti in due Comuni montani e danneggiamento del magazzino di un operatore commerciale.

In particolare, nel quadro di una mirata strategia di prevenzione e contrasto, è stata disposta l’implementazione dei servizi di controllo, in particolare nelle ore notturne, con l’intervento anche di pattuglie del reparto prevenzione crimine e con il concorso, altresì, delle Polizie municipali e di quella provinciale, secondo un modulo operativo “a geometria variabile”, in funzione delle specifiche esigenze del territorio.

Sono state, altresì, condivise, in vista di una prossima sottoscrizione, le linee generali di un apposito Protocollo d’intesa sul “controllo di vicinato”, quale strumento aggiuntivo, di sicurezza integrata, volto a stimolare la partecipazione attiva della cittadinanza, in termini di supporto – a mezzo segnalazioni – alle Forze di Polizia nelle attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria.

In quella sede, inoltre, in relazione al recente episodio intimidatorio, il Prefetto e i vertici delle Forze di Polizia territoriali hanno ribadito la solidarietà espressa nei confronti del Sindaco di Carlentini, che ha manifestato apprezzamento per la solidarietà e l’attenzione tempestivamente assicurata da parte delle istituzioni.