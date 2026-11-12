Macellazione clandestina di cavalli. Lndc: “dietro il consumo di carne, sempre sofferenza”

Attualità · Lndc

Una vera e propria organizzazione criminale, con una precisa suddivisione di ruoli e compiti, dedita alla macellazione clandestina di equini e alla commercializzazione delle relative carni. È quanto sarebbe emerso dall’operazione condotta dai Carabinieri del NAS di Ragusa, su delega della Procura di Siracusa, che ha portato all’esecuzione di misure cautelari nei confronti di sette indagati e al sequestro preventivo di beni per un valore complessivo stimato in circa due milioni di euro.

Secondo quanto reso noto dai Carabinieri, gli animali provenivano da circuiti commerciali irregolari ed erano formalmente registrati come non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano. Venivano poi uccisi e macellati in strutture abusive, prive delle necessarie autorizzazioni sanitarie e dei requisiti igienici minimi. Le carni sarebbero state successivamente immesse sul mercato e vendute attraverso una macelleria e diverse attività ambulanti di paninoteca. Le indagini avrebbero inoltre fatto emergere falsificazioni della documentazione e il coinvolgimento di figure che avrebbero dovuto garantire i controlli.

LNDC Animal Protection esprime profonda indignazione per quanto emerso e annuncia che si unisce alla denuncia, confidando che la magistratura faccia piena luce sulla vicenda e stabilisca le eventuali responsabilità penali dei soggetti coinvolti. Questa vicenda per l’associazione mette in evidenza non soltanto la gravità dei traffici illeciti e dei rischi per la salute pubblica, ma anche una realtà che troppo spesso viene ignorata: gli animali coinvolti nella filiera della carne sono esseri senzienti, capaci di provare paura, dolore e stress. E questo vale indipendentemente dal fatto che la loro uccisione avvenga in un mattatoio autorizzato oppure in una struttura clandestina.

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“Condanniamo fermamente ogni forma di sfruttamento e violenza sugli animali, ma non possiamo limitarci a indignarci quando emergono episodi di macellazione illegale, dimenticando ciò che accade quotidianamente negli impianti autorizzati. La legalità di una procedura non cancella la sofferenza di chi la subisce. Dietro ogni pezzo di carne c’è un animale che ha perso la vita, dopo essere stato allevato e condotto al macello per soddisfare una domanda di consumo che non è indispensabile per l’alimentazione umana”, dichiara Piera Rosati, presidente Lndc Animal Protection.

Per Lndc Animal Protection, la tutela degli animali non può fermarsi alla denuncia delle illegalità, ma deve necessariamente mettere in discussione un modello di consumo che considera gli animali prodotti da utilizzare e sacrificare. Per questo l’associazione invita tutti a riflettere sulle proprie abitudini alimentari e a scegliere uno stile di vita e un’alimentazione a base vegetale. “Oggi abbiamo la possibilità di nutrirci in modo completo senza provocare la morte di altri esseri viventi – conclude Rosati –. Una scelta concreta, consapevole e sempre più accessibile, che permette di ridurre la sofferenza animale e di contribuire a un rapporto più rispettoso con tutti gli esseri viventi. Perché il rispetto della vita non dovrebbe dipendere da un’autorizzazione amministrativa, da un timbro su un documento o dal luogo in cui un animale viene ucciso”