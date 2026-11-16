Macellazione di cavalli clandestina a Siracusa, l’Oipa parte offesa, deposta denuncia

Cronaca · L'indagine

Sono 7 gli indagati per associazione a delinquere finalizzata alla macellazione abusiva di equidi a Siracusa, arrestati in queste ore a seguito di un’operazione congiunta delle Forze dell’Ordine. L’OIPA (Organizzazione Internazionale Protezione Animali) ha sporto denuncia in relazione ai fatti emersi dall’inchiesta, con l’obiettivo di partecipare attivamente nel processo penale come parte civile per tutelare gli animali coinvolti e chiedere giustizia.

Secondo quanto ricostruito, l’organizzazione criminale avrebbe gestito un circuito di approvvigionamento, macellazione e commercializzazione di carni equine, in violazione delle normative sanitarie e di sicurezza alimentare. Gli animali sarebbero stati acquistati attraverso canali clandestini, nonostante risultassero formalmente esclusi dalla produzione di alimenti destinati al consumo umano (non DPA).

“Siamo di fronte a una vicenda aberrante – dichiara Massimo Comparotto, Presidente OIPA Italia -, che rappresenta la dimensione di un sistema criminale nel quale gli animali vengono ridotti a merce, privati di ogni tutela e destinati a una morte violenta attraverso pratiche di macellazione clandestina. Una realtà che non può lasciarci indifferenti. L’OIPA si costituirà parte civile nel processo penale, affinché siano accertate tutte le responsabilità e per chiedere giustizia per gli animali coinvolti.”

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L’OIPA esprime il proprio ringraziamento alle Forse dell’Ordine per l’attività investigativa svolta e per l’intervento che ha consentito di portare alla luce questa organizzazione criminale, facendo emergere un grave sistema di illegalità e sfruttamento ai danni degli animali.