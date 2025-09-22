Made in… Canada? Il grande bluff della pasta “italiana”

Passeggiando per gli scaffali dei supermercati siracusani sarà capitato a molti di comprare un chilo di pasta. Se guardate nel retro dell’etichetta potreste trovare una spiacevole sorpresa: il grano con cui sono stati fatti gli spaghetti appena comprati può arrivare da un Paese con un fuso orario di almeno 10 ore di differenza.

Nella prima metà del 2025 l’Italia ha importato quasi 1,5 milioni di tonnellate di grano duro dall’estero, con un aumento del 9% rispetto allo stesso periodo del 2024. Nonostante un raccolto nazionale in ripresa (+20% rispetto al 2024), i dati doganali rivelano una verità scomoda: il Paese che ha fatto della pasta il proprio simbolo alimentare nel mondo dipende massicciamente dai silos di Montreal, Adelaide e dei porti del Midwest americano.

Il marketing racconta la favola della “pasta italiana”, ma la matematica è spietata. Mentre le esportazioni di pasta tricolore toccano nuovi record – oltre 2,2 milioni di tonnellate nel 2024 – i porti italiani continuano a riempirsi di navi cariche di grano duro proveniente da oltreoceano. Canada e Stati Uniti forniscono da soli oltre il 70% delle importazioni italiane di grano duro, con il Canada in testa a 890.000 tonnellate nei primi sei mesi dell’anno. E non mancano arrivi anche dall’Australia, ovvero a oltre 14.000 chilometri di distanza e quasi 1 mese di viaggio via mare.

La legge consente di scrivere “Made in Italy” quando la trasformazione finale avviene sul territorio nazionale, indipendentemente dalla provenienza delle materie prime. Secondo il Regolamento UE 952/2013, basta che il prodotto subisca “una trasformazione sostanziale” in Italia per ottenere l’origine italiana. Così il consumatore pensa di comprare “grano della nostra terra”, ma nel piatto finisce spesso una miscela di cereali coltivati a migliaia di chilometri di distanza. E non tutti i consumatori guardano regolarmente le righe piccole in fondo all’etichetta…

Il paradosso tocca il suo apice nelle quotazioni: mentre importiamo sempre più grano estero, il prezzo del grano duro nazionale crolla. “È un agguato che uccide la cerealicoltura italiana”, denuncia Coldiretti, che stima perdite per oltre 200 milioni di euro nel comparto cerealicolo. I costi di produzione restano infatti elevati: un ettaro di grano duro costa all’agricoltore italiano circa 800 euro tra sementi, concimi, gasolio e manodopera, mentre il prezzo di vendita spesso non copre nemmeno le spese. Nel frattempo, il grano canadese arriva nei porti italiani a prezzi competitivi, beneficiando di economie di scala e sussidi che i produttori nostrani si sognano.

Le industrie molitorie e pastarie difendono le importazioni con argomenti tecnici solidi: il grano canadese contiene mediamente il 13-15% di proteine contro il 11-12% di quello italiano, garantendo una pasta più consistente e resistente alla cottura. Le varietà nordamericane come la Cwad (Canadian Western Amber Durum) offrono anche maggiore uniformità, caratteristica fondamentale per la produzione industriale.

I numeri raccontano una dipendenza ormai strutturale: l’Italia produce circa 3,8 milioni di tonnellate di grano duro all’anno ma ne consuma oltre 5,5 milioni per alimentare un settore pastario che fattura 6 miliardi di euro e impiega 30.000 addetti diretti. Il deficit produttivo di 1,7 milioni di tonnellate viene colmato quasi interamente con le importazioni.

Secondo l’analisi dell’Ismea (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare), questa sproporzione è destinata ad aumentare: la superficie coltivata a grano duro in Italia è scesa del 15% negli ultimi dieci anni, mentre la domanda industriale continua a crescere spinta dalle esportazioni.

Non mancano i tentativi di invertire la tendenza. Il Piano Strategico Nazionale per la PAC 2023-2027 prevede incentivi per 400 milioni di euro destinati al miglioramento qualitativo del grano duro nazionale. Diverse aziende, da Rummo a Felicetti, hanno lanciato linee di pasta “100% grano italiano”, spuntando prezzi superiori del 20-30% rispetto ai prodotti convenzionali.

Ma il mercato di massa resta ancorato alla convenienza: il 78% della pasta venduta in Italia costa meno di 1,50 euro al chilo, un prezzo che non consentirebbe margini sostenibili usando solo grano nazionale.

Vale la pena chiederselo: possiamo ancora parlare di “sovranità alimentare” quando il nostro piatto simbolo dipende dai raccolti delle praterie canadesi? O stiamo vendendo al mondo un marchio vuoto, dove dietro il tricolore si nasconde una catena di approvvigionamento globale?

La risposta è scritta nei container che ogni giorno attraccano a Bari, Napoli e Ravenna: 1.475.623 tonnellate di grano duro straniero in sei mesi. Il resto sono marketing e nostalgia. La pasta italiana esiste ancora, ma la sua italianità inizia spesso dal molino, non dal campo.